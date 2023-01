Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Juve, il tecnico delRaffaeleha parlato anche del suo passato in bianconero. Ecco il suo racconto: "Dellaho un ricordo bellissimo, perché mi ha fatto crescere prima come uomo e poi come calciatore. Sono arrivato bambino e sono grato alla Juve, li ringrazierò per sempre. Il calcio è bello perché ti mette davanti a queste bellissime emozioni: tornare lì è affascinante, sarà una partita bellissima e emozionante, ma al di là di tutto ci sono tre punti in palio importanti per il nostro cammino verso la salvezza. Sono sicuro che possiamo giocarcela".