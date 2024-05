Il tecnico del Monza Raffaeleha parlato a Dazn prima della Juventus. Le sue parole:- "Credo nel destino, il calcio ti mette davanti cose che ti danno emozioni, può essere tutto scritto ed è bello essere qui a chiudere il campionato contro la Juventus. Siamo felici di questi due anni e vogliamo fare una bella prestazione oggi"."Due anni meravigliosi, i miei primi in Serie A, ho imparato tantissimo per la lealtà dei ragazzi, per come mi hanno accolto, sono stati grandi professionisti senza di loro non ce l'avrei fatta, mi hanno dato tanto. Sono cresciuto come uomo e come allenatore, stare con i ragazzi giovani fa stare bene, li ringrazierò per tutta la vita".