Dopo le parole di Paolo Berlusconi in merito a una presunta chiamata della Juve per Raffaele Palladino, calciomercato.com fa il punto della situazione sul futuro dell'allenatore del Monza. A prescindere dalla Juve, ci sono almeno altri due club interessati al tecnico anche se c'è già stato un contatto tra Palladino e Galliani per proseguire l'avventura in Lombardia e filtra ottimismo sulla riuscita della trattativa.