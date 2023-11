sarà anche la partita di Raffaele. Ex da calciatore, contro la Juve ha esordito sulla panchina del Monza, vincendo e iniziando una carriera molto promettente. Tanto da essere più volte accostato alla Juve, come successore di Massimiliano. Alla vigilia della sfida, Palladino è intervenuto in conferenza stampa: "Dal mio esordio contro la Juventus è passato un anno molto intenso. Non voglio parlare del mio percorso, ma del nostro percorso: la crescita della società e dei calciatori è continua. Devo dire che tutto ciò mi gratifica molto".- "Affrontiamo una squadra molto forte. Mi auguro che lo stadio ci possa dare una mano importante. Tra il Monza e la Juve ci sono grandi differenze ma il calcio è bello anche per questo. E noi vogliamo restare imbattuti in casa. Contro il Cagliari non abbiamo fatto un buon primo tempo perché ci hanno messo in difficoltà, ma dagli errori si cresce sempre. Il nostro unico obiettivo è affrontare partita dopo partita tutte le squadre e cercare di metterle in difficoltà. Dal punto di vista della classifica non abbiamo un obiettivo, la nostra ambizione è di fare sempre meglio e quello che abbiamo fatto l'anno scorso è un qualcosa di irripetibile"."Ho visto Juventus-Inter e l'ho studiata. La Juve quest'anno è più solida, loro sono in salute e sarà molto difficile affrontarli. Io ho avuto la fortuna di giocare in quel club e conosco molto bene il DNA della società e anche dello stesso allenatore. Loro sono una squadra completa e giocano un calcio difficile da scardinare. Ringrazio Allegri per le belle parole che ha avuto nei miei confronti, l'ho conosciuto e c'è un bellissimo rapporto con lui"."Questa è una domanda cattiva, sapete che non parlo del passato e di mercato. L'anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e c'è una crescita ancora in corso con questo club".