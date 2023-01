Raffaele, allenatore del Monza, parla così in conferenza stampa."Non esistono titolari, lo sapete. Ci sono giocatori che hanno giocato di più e di meno. Dobbiamo focalizzarci oggi, complimenti a tutti, abbiamo cambiato 9 giocatori a Cremona. Hanno dato tutto, cuore e grinta, personalità. Ho visto tutto. La partita mi ha dato grande indicazioni, cose positive da giocatori come Antov, Vignato, Valoti. Hanno giocato meno e hanno dato tutto. Abbiamo recuperato Sensi e Rovella, siamo soddisfatti, la forza della squadra è il gruppo. Dobbiamo continuare così, il percorso è quello, siamo tutti soddisfatti, dobbiamo essere felicissimi della prestazione":"Il rammarico c'è sempre, non fa piacere perdere. Mi concentro sulla prestazione. Arrivare qui, con 9 giocatori diversi, cambiando sistema di gioco, non era facile. Ho voluto fare esperimenti, cose per il futuro. Il rammarico c'è, la prestazione è stata fatta, a tratti abbiamo messo in difficoltà la Juve. Erano vogliosi per questa qualificazione, siamo venuti qui con personalità, abbiamo avuto occasioni per far male. Ci è mancato forse quel pizzico di personalità negli ultimi metri, la giocata individuale, com'è riuscita a Chiesa. Forse è mancato questo, ma dobbiamo essere contenti"."Le scelte le ho fatte per dare spazio a tutti, volevo vedere risposte anche da altri calciatori. Non ho rammarico, ragiono sempre con un gruppo di ragazzi incredibili, meritano tutti di giocare. Stasera volevo vedere tutti quanti, mi dispiace per Bondo, volevo metterlo dentro e non ho avuto modo. Si impegna sempre, troverà spazio. Antov era ammonito, aveva un cliente non facile come Chiesa. Ha avuto anche un po' di crampi, ha dato tutto, grande partita. Sul gol di Chiesa... giocata individuale, è un grande campione, e le determinano anche loro. La sostituzione era per l'ammonizione"."Rispetto al campionato? Il coraggio l'abbiamo avuto, c'è stata personalità, abbiamo accettato i duelli, abbiamo lasciato anche volutamente spazio alla Juve. Sapevamo che con i giocatori che aveva, con giocatori di gamba e strappo potevamo soffrire lo spazio alle squadre. Abbiamo preparato questo durante la settimana. Io sono felice della prestazione, mi è piaciuto tutto. Ci è mancato forse quel coraggio negli ultimi metri, mettere la Juve lì e avere personalità, calciare, provare il dribbling. Dobbiamo essere tutti contenti e soddisfatti, venire qui con la Juve, che ha messo dentro giocatori di livello assoluto, va dato merito ai miei ragazzi per la partita fatta"."Filippo è un giocatore straordinario, conto molto su di lui. Ha giocato da centrocampista a 2, il suo ruolo. Può fare quello e la mezzala a 3. Si impegna ogni giorno, ha futuro e prospettiva, se si migliora così può arrivare in una grande squadra"."La scelta di giocare a 4 era dovuto al sistema della Juventus. Hai parlato di schierati in linea, li ho tenuti più bassi i classici terzini. Puoi tenerli su, puoi attirarli così. Era quello il senso, per avere il pallino del gioco. Mi piaceva cambiare, il sistema possiamo ovviamente adottarlo più spesso. Rimangono i due centrocampisti, gli esterni larghi, aggiungi un trequartista e mi piace. Potremo ancora utilizzarlo"."Qualcuno ha avuto qualche problema, Mota ha avuto un fastidio, così come Caprari. Conto di recuperarli domenica":"Siamo tantissimi. Non mi piace parlare di mercato. Ti rispondo come sempre: dobbiamo sfoltire la rosa, siamo troppi. Abbiamo già parlato individualmente con chi, per il suo bene e del Monza, troverà poco spazio. A me non piace tenere giocatori fuori, ci sto male a lasciarli a casa. Le entrate? Abbiamo fatto valutazioni con la società, varie. Grande merito però a questi ragazzi, stanno facendo un percorso straordinario, poi se arriva l'ultimo giorno una bomba... la prendiamo volentieri. Siamo a posto così, grande merito ai ragazzi".