L'allenatore del Monza Raffaeleha parlato in conferenza stampa di due nomi del suo club che sarebbero pronti ad approdare in una big. Si tratta di Micheleed Andrea, entrambi accostati alla Juventus verso il mercato. Queste le parole di Palladino nel corso della conferenza stampa odierna:"Parlo con tutti, le scelte di Michele Di Gregorio e di Andrea Colpani dipenderanno da loro. Hanno fatto grandi cose. Se mi chiedete se sono pronti per il salto vi dico di sì".