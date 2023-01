Le parole dia Mediaset:LA PARTITA - "Sono molto soddisfatto, complimenti ai ragazzi hanno dato tutto. Tanti cambi, 9/11 rispetto alal partita di Cremona, chi è stato chiamato in causa ha dato tutto, hanno messo il cuore e l'anima, la dimostrazione che abbiamo un grande gruppo, posso contare su calciatori forti. Sono soddisfatto, dobbiamo essere felici della prestazioni. Abbiamo messo in difficoltà un'ottima Juve".RISULTATO - "Provare a giocarcela é la nostra prerogativa. Stiamo facendo un percorso di crescita, siamo una neopromossa, siamo venuti qui con grande coraggio. Nessuno si é tirato indietro, si é emozionato, ho dei ragazzi con grande personalità. Venire qui e giocare a viso aperto con questa Juve, con questi campioni, non era facile".MANCA QUALCOSA - "Ci é mancato l'ultimo passaggio, siamo stati bravissimi in non possesso, sull'idea di gioco è sempre la stessa ed è chiara, ci é mancato un pizzico di convinzione in più che negli ultimi metri non fa mai male avere quella personalità, quella leggerezza".