L'allenatore delRaffaeleha presentato la gara dello Stadium di domani in conferenza stampa. Le sue parole:"Servirà un Monza aggressivo, deve aver fame e voler fare la prestazione. Abbiamo visto dalla gara tra Napoli e Cremonese che tutto è possibile. Ci troviamo di fronte una squadra forte che ha voglia di rivincita, ma noi abbiamo entusiasmo e voglia di far bene. Dobbiamo mantenere la nostra identità di gioco, il nostro grande impegno e atteggiamento. Vogliamo andare a Torino a fare una prestazione di livello. Ci teniamo perchè è una bella vetrina, un’occasione per tutti. C’è grande emozione"."Galliani e Berlusconi ci riservano sempre parole belle che ci danno grande carica e mentalità. Ci trasmettono una mentalità vincente che dobbiamo ogni giorno coltivare e portare in campo. Ci danno grande stimolo e siamo felici di dare soddisfazioni alla proprietà"."Le scelte sono facili, ho un grande gruppo di ragazzi. Chiunque scende in campo dà il massimo, sono sereno e so che la forza di questo Monza è un gruppo eccezionale che ogni giorno mi dà grandi risposte. Non ci sono titolari o riserve qui. Godiamoci questo momento e coltiviamo questo momento di grande consapevolezza che abbiamo. Andremo a cercare una grande prestazione".