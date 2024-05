Il giocatore del Monza Pablo Marì ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Juventus. Le sue parole:- "Il mister ci ha dato una grandissima mano da quando è arrivato. Siamo partite contro la Juve e non era facile come allenatore dopo sei sconfitte, ha fatto alla grande. Non so cosa farò prossimamente ma personalmente mi ha cambiato, nel modo di giocare. Ho meno paura di difendere alto, uomo a uomo e posso solo ringraziarlo perchè mi ha fatto fare uno step ulteriore come calciatore".