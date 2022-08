Il Monza continua ad essere una delle squadre più attive sul mercato in Italia. Come riporta calciomercato.com in difesa può arrivare lo spagnolo Pablo Marì (classe 1993), rientrato all'Arsenal dopo il prestito all'Udinese, mentre a centrocampo l'obiettivo èdella Juventus (classe 2001), richiesto pure dalla Salernitana. In attacco si allontana l'interista Pinamonti (conteso da Atalanta e Sassuolo) ed è sempre aperta la pista che porta a Petagna (Napoli), ma il sogno è riportare in Italia l'argentino Mauro Icardi.