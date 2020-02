di Alberto Toppi

La Juventus Under 23 compie una vera e propria impresa ribaltando il Monza dall’1-0 del primo tempo all’1-2 finale grazie alla doppietta su rigore dell’ex Marchi.



LORIA 6 – Non può nulla sul gol, bravo poi a difendere il vantaggio



DI PARDO 7 – Attento nella sua zona di competenza, trascina la difesa



COCCOLO 6,5 – Secondo tempo da leone



MULÈ 6 – Primo tempo da rivedere, bene nella ripresa come il resto del reparto



BERUATTO 5 – Non convince e viene cambiato da Pecchia (Dal 45’ FRABOTTA 6 – Entra bene e aiuta la squadra)



TOURE 6,5 – Bravo in fase offensiva nel superare l’uomo, manca però nell’ultima giocata



MURATORE 6,5 – Ci prova un paio di volte dalla distanza impegnando Lamanna



RAFIA 5,5 – Prova sottotono (Dal 63’ MARQUES 6 – Mette in mostra il suo talento, senza lasciare però il segno)



ZANIMACCHIA 7 – È l’uomo più pericoloso dei suoi nel primo tempo, continua su questa riga nel secondo con Marchi (Dal 84’ PEETERS s.v)



PORTANOVA 5,5 – Non lascia quasi mai traccia, lascia il campo per l’uomo partita ( Dal 45’ MARCHI 7,5 – Partita sentita in quanto ex, entra e porta nuove idee in attacco, ma soprattutto decide la partita guadagnandosi e segnando i due rigori dell’impresa)



BRUNORI 6 – Partita da combattente (Dal 58’ DEL SOLE 6,5 – Entra bene e metta al servizio della causa la sua qualità)



PECCHIA 7 – Dà la scossa ai suoi, prende le giuste misure nel secondo tempo e manda in campo l’uomo vittoria