La Juventus sbanca l'U-Power Stadium, vincendo 2-1 grazie alle reti di McKennie e di Nico Gonzalez, e trova punti pesanti per la prossima classifica all'imbocco di un mese letteralmente di fuoco. Dal punto di vista arbitrale è stata una partita senza grossi sussulti, ad eccezione dei minuti finali quando il Monza ha protestato in maniera veemente per un presunto tocco di braccio da parte di McKennie (posizionato fuori dall'area juventina) che ha scatenato le recriminazioni di marca brianzola.