Il trentennale delsi farà. Saranno lontani i tempi di San Siro, dove 63mila spettatori e più di 7 milioni davanti ai televisori si godevano la vittoria bianconera nella prima edizione, con doppietta di Casiraghi e gol di Maldini, ma in qualche modo Silvio Berlusconi è tornato a organizzare la classica amichevole estiva, tradizione italiana. Non sarà il rossonero del Milan, ma sarà il biancorosso del Monza e lo stadio Brianteo della Brianza.Monza-Juve si disputerà il 31 luglio alle 21, non si sa ancora davanti a quanti spettatori. Si spera di avere il 25% di pubblico presente sugli spalti e si punta chiaramente a qualcosa in più. Dipenderà dai contagi nella zona. Come racconta Tuttosport, potrebbe esserci Ronaldo per uno scampolo di partita (avrebbe una settimana di lavoro nelle gambe).