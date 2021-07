La Juventus vince 1-0 all'intervallo all'U-Power Stadium di Monza. Si è chiusa così la prima frazione del 25° trofeo Luigi Berlusconi, con i bianconeri che hanno anche rischiato di prendere gol in un paio di occasioni, ma si sono proposti diverse volte in avanti conquistando il vantaggio. Una perla firmata Ranocchia, che con il mancino da fuori area pesca il secondo palo, lancia la Juve, che vive anche di tanti spunti e della qualità di Soulé, migliore in campo fino a qui.