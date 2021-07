non dovrebbe esserci contro il Monza. Il portoghese verso l'esclusione dalla lista dei convocati per il Trofeo Berlusconi contro il Monza in programma domani: nessun allarme però, l'attaccante della Juventus salterà la gara per continuare a la sua preparazione personalizzata alla Continassa in vista della stagione che sta per iniziare. Più passano i giorni e più si avvicina la permanenza del giocatore a Torino.