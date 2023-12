In campo quest'oggi anche la Juventus Primavera, che alle 11 affronta il Monza allo stadio Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo" di Alessandria. La squadra di Paolo Montero è reduce dalla sconfitta contro il Bologna. Contro il Monza, terz'ultimo in classifica, una grande occasione per tornare alla vittoria. Segui su IlBianconero la cronaca del match con i principali episodi della partita.MONZA: Mazza, Bagnaschi, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Marras, Ravelli, Ferraris (C), Antunovic, Brugarello, Capolupo.JUVE PRIMAVERA: Fuscaldo; Savio, Martinez Crous, Gil Puche; Turco, Ngana, Ripani, Pagnucco (C); Scienza, Florea; Crapisto.Arbitro: Pezzopane di L’AquilaMONZA-JUVE PRIMAVERA 3-0 (Antunovic 7', Ferraris 18', 45')45' - GOL Monza, doppietta di Ferraris, stupendo tiro a giro, 3-0.40' - Il Monza sfiora il 3-0, grande parata di Zelesny.18' - Raddoppia il Monza con Ferraris15' - Fuscaldo costretto a uscire per un colpo subito alla coscia. Entra Zelesny.14' - Occasione per la Juve con Turco che si inserisce ma non trova la porta.11' - Buon intervento di Fuscaldo che anticipa Marras7' - GOL Monza, Antunovic da pochi passi non può sbagliare, subito sotto la Juve.1' - Inizia il match