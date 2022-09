Nella vigilia disono arrivate anche le dichiarazioni del neo-allenatore dei padroni di casa, nonché ex giocatore anche della Juve, Raffaele. "Ho avuto pochi giorni ma sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto fino ad ora. Domani vorrei vedere un atteggiamento coraggioso da parte della squadra, bisogna aumentare l’intensità perché di fronte ci sarà una squadra forte. Ma sono sicuro che i miei ragazzi andranno in campo col cuore e mettendo voglia di rivalsa"."Nei momenti difficili - ha aggiunto Palladino - la Juve tira fuori il massimo, è una cosa che è nel loro dna. E poi, se avessero vinto domenica scorsa sarebbero stati a due punti dalla vetta. Possono essere condizionati mentalmente dalla posizione in classifica, ma sono sicuro che arriveranno molto forte ad aggredirci, dobbiamo rispondere allo stesso modo".