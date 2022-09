Dal sito ufficiale della250ª partita di Mattia Perin in Serie A (20 con la Juventus). Dal suo esordio nel massimo torneo (22 maggio 2011), soltanto Andrea Consigli (399) e Samir Handanovic (412) hanno collezionato più presenze tra i portieri nella competizione.Dopo aver subito gol nel primo tempo nelle prime quattro partite di questo campionato, il Monza è riuscito a mantenere la porta inviolata nei primi 45 minuti nelle ultime tre.Il Monza ha tentato 17 tiri, proprio record in una partita di Serie A.Prima del Monza, era il Catanzaro l'unica squadra ad aver ottenuto il suo primo successo in Serie A proprio contro la Juventus.Tra questo campionato e lo scorso, contando la regular season, sei dei 10 gol di Christian Gytkjær con il Monza sono arrivati da subentrato.