Finisce qui, con la prima sconfitta in campionato per la Juventus, la seconda di fila. I bianconeri perdono 1-0 in casa del Monza, in una gara viziata dal rosso a Di Maria, per una gomitata estremamente ingenua rifilata a Izzo. Basta un gol di Gytkjaer nella ripresa a dare la prima vittoria a Raffaele Palladino sulla panchina dei brianzoli.Tutto da capire, tutto da vedere, tutto da ascoltare anche il post partita. I bianconeri non vincono ora da 5 partite, considerando anche la Champions League.