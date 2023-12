Una vittoria PESANTISSIMA!I bianconeri battono il Monza in extremis, vincendo per 2-1 all'U-Power Stadium. Decisivo Gatti, dopo il vantaggio di Rabiot e il pareggio momentaneo e beffardo di Carboni. Così la Juve supera l'Inter in classifica e batte i brianzoli. E' una notte di festa, dopo aver rischiato una beffa gelidissima.: Di Gregorio, D'Ambrosio, Caldirola, Marì, Birindelli, Gagliardini, Machin, Kyriakopoulos, Ciurria, Pessina, Colpani.Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.