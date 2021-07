Si scende in campo. Laè di scena al Brianteo, dove affronterà ilper la seconda amichevole del precampionato. Dopo la vittoria con il Cesena, gli uomini ditesteranno condizione e forma fisica contro il club di, che ha voluto nuovamente omaggiare i bianconeri con l'invito per il trofeo dedicato a suo padre,: sarà l'occasione di vedere all'opera diversi giocatori rientrati dalle vacanze.32' - Cross di Sampirisi, spiovente che arriva a Brescianini: in girata, il tentativo è debole e facile preda di Szczesny.19' - Grande slalom di Soulé, che parte da destra e si accentra per il mancino a giro. Palla alta. Peccato.16' - Super Soulé, che innesca la corsa di Ranocchia. Ottimo il cross di Ranocchia, ma a tu per tu con il portiere Brighenti divora il più facile dei colpi...14' - Cross di D'Alessandro da destra, palla che arriva a De Sciglio. Il tentativo di spizzarla per Szczesny è pericolosissimo...Da sinistra a destra, uno contro uno di Soulé su suggerimento di De Sciglio. L'argentino la sposta per Ranocchia, che dai 25 metri tenta un mancino dolcissimo sul secondo palo. 1-0 per la Juve!9' - Tiro di Ramsey dalla distanza: tentativo deviato, sarà angolo.5' - Bravo Soulé a innescare Brighenti in profondità: bravo Di Gregorio in uscita. Il guardalinee segnala offside, ma non sembra esserci.3' - Gytkjaer approfitta di una disattenzione di Demiral e calcia da ottima posizione: para bene Szczesny. Sulla ribattuta, Brescianini spara incredibilmente alto. Pericolo grosso perla Juve.1' - Calcio d'inizio: Di Gregorio, Sampirisi, Bellusci, Caldirola; Pereira, Brescianini, Barillà, Machin, Carlos; D'Alessandro Gytkjaer. All. Stroppa​Szczesny; De Sciglio, Demiral, de Ligt, Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulè. All. Allegri