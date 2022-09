Dopo il crollo inatteso in Champions League contro il Benfica, la Juventus ha come obiettivo unico la vittoria. Massimiliano Allegri, contestato da gran parte del pubblico bianconero, si gioca un pezzo di panchina in casa del Monza, con il neo allenatore Raffaele Palladino pronto a far male alla sua ex squadra (in cui ha militato da giocatore).Secondo i bookmakers, nonostante il pessimo momento di forma della compagine bianconera, i favoriti alla vittoria finale restano Bonucci e compagni.Bianconeri alla riscossa - Dopo l’incubo vissuto contro i lusitani, la Juventus ha l’obbligo di dare delle risposte. Secondo i bookies di Betclic, un successo della Juventus è quotato 1.84 (1.80 per Eurobet) mentre l’eventuale vittoria brianzola è data a 4.37. L’X è quotata 3.72 (3.60 per Sisal), certificando un vantaggio nei pronostici per la Juventus non così evidente come evidenziato prima di altre partite di questo campionato.I precedenti - Monza e Juventus non si affrontano dalla Coppa Italia del 1986-1987, quando il club torinese vinse per 1-0 proprio al Brianteo con rete di Massimo Briaschi. Lo 0-1 della Juventus è dato da Betclic a 8. Particolare attenzione anche al reparto offensivo, con l’osservato speciale Vlahovic quotato 2.25 come possibile marcatore della sfida (stessa quota di Sisal). Caprari e Petagna sono i più quotati per i biancorossi, a 4.50.