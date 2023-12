Nella quattordicesima giornata di campionato, lasi prepara per affrontare il. Dopo il recente match contro l'Inter, l'allenatore Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare l'undici iniziale, fatta eccezione per Locatelli. Il centrocampista, in buona forma fisica, sembra avviarsi verso un ritorno nella formazione titolare. La Juventus sarà quindi determinata a mantenere il momento positivo e a ottenere un risultato positivo contro il Monza.Il match sarà visibile in esclusiva sui canali di DAZN.Ecco l'undici della Juve: è nella gallery qui in basso.