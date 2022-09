Dentro o fuori.ha il sapore dell'ultima spiaggia per la squadra bianconera e, soprattutto, per il suo tecnico Massimiliano Allegri.- Il match inizierà alle 15 e si giocherà allo stadio U-Power di Monza. Sarà visibile in esclusiva su Dazn e sul canale Zona Dazn su Sky. Su IlBianconero.com, commenti, pre partita, diretta e post ricchissimo, con le voci direttamente da Monza.- Allegri va verso la riconferma della difesa a tre. Guarda nella gallery dedicata le probabili formazioni.