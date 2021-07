Ci siamo. Alva in scena, dopo sei anni di assenza, il trofeo. La Juventus scende in campo contro il Milan per un'amichevole comunque di prestigio contro una delle squadre più forti della scorsa e dell'attuale Serie B. Nel giorno del compleanno di, con un passato anche bianconero, sarà proprio l'amicoa sfidare l'AD ex Milan e naturalmente il presidente Silvio Berlusconi, atteso sugli spalti.Intanto, daarrivano le prime immagini del trofeo e dello Stadio.