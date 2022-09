Cinque partite senza vittoria. Due sconfitte in Champions, una in campionato, contro una neopromossa che non aveva ancora vinto. La Juve tocca il punto più basso a Monza, oggi, nel pomeriggio di domenica 18 settembre: perde 1-0 e ora è crisi vera. Non si salva nessuno.Monza-Juventus: 1-0Marcatori: 29’ st GytkjaerMonza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (dal 9’ Caldirola), Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi (dal 9’ st Barberis), Carlos (dal 39’ st Birindelli); Pessina, Caprari (dal 24’ st Colpani); Mota (dal 9’ st Gytkjaer). All. Palladino.Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio (dal 40’ st Soulè), Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti (dal 40’ st Fagioli); Di Maria, Vlahovic, Kostic (33’ st Kean). All. Landucci (Allegri squal.).Ammoniti: Bremer (J). Espulso: 40’ Di Maria (J)Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)