Fino alla fine, detto fatto. Una vittoria pesantissima per lacontro il, dopo 90 minuti (o quasi) di sostanziale tranquillità e l'ennesimo corto muso che sembrava ormai essersi concretizzato. E invece al Brianteo cambia tutto in pochi istanti, con la rete di Carboni e l'immediata risposta di, da attaccante vero, a rimettere tutto a posto, come doveva essere. Pesa, nell'economia della gara, il rigore sbagliato da. Ma allora ci aveva pensato capitana sistemare le cose. E la Juve, ora, ha le fattezze di una squadra vera, da scudetto.