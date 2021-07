Pochi minuti dal fischio d'inizio diha già dispensato indicazioni tattiche ai propri giocatori. D'altronde, a questo servono le amichevoli estive, per aggiustare quello che non funziona, lavorare sui dettagli e arrivare in forma all'inizio ufficiale della stagione. i primi ad essere beccati dal tecnico livornese sono stati Adrien, a cui è stato urlato di non abbassarsi troppo e non schiacciarsi sulla linea dei difensori, e Dejana cui è stato chiesto di partire largo ma di tagliare dentro il campo in fase di costruzione offensiva.A tutta la squadra, invece, Allegri ha chiesto di muove palla velocemente, senza tenerla tra i piedi, e di cambiare gioco ogni volta che è possibile.