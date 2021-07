Pronti a scendere in campo, Juventus e Monza. E pronti a farlo allo stadio Brianteo, dove i biancorossi ospitano i bianconeri per una nuova edizione del Trofeo Berlusconi.Di Gregorio, Sampirisi, Bellusci, Caldirola; Pereira, Brescianini, Barillà, Machin, Carlos; D'Alessandro Gytkjaer. All. Stroppa​Szczesny; De Sciglio, Demiral, de Ligt, Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulè. All. Allegri