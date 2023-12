In un'inattesa mossa tattica per la partita imminente tra, l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha sorpreso i tifosi annunciando che il capitano per l'incontro non sarà Alex Sandro, ma il centrocampista francese Adrien Rabiot. Questa decisione ha catturato l'attenzione degli appassionati di calcio, poiché il brasiliano Alex Sandro è stato spesso impiegato come capitano in assenza di altri leader chiave. Allegri, tuttavia, ha sottolineato la qualità e l'esperienza di Rabiot, evidenziando la sua leadership in campo.