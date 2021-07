Dopo la vittoria per 3-1 contro il Cesena, la nuova Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a scendere di nuovo in campo per la seconda amichevole stagionale contro il Monza di Silvio Berlusconi, con il palio il Trofeo Berlusconi 2021.: il primo escluso per continuare la sua preparazione personalizzata in vista dell'inizio della stagione e l'argentino per precauzione dopo l'affaticamento dei giorni scorsi. Szczesny in porta, confermato McKennie a metà campo,