Uno dei peggiori in campo della Juventus contro il Monza è Federico Gatti. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:



GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 - Due errori gravi: un rilancio in bocca ai rivali e la "marcatura" su Gytkjaer nel gol. Problemi di posizione. Ma si può dare tutta la responsabilità ad un centrale schierato fin qui pochi minuti?

TUTTOSPORT 5 - Prende il posto di Bonucci: se c'è da fare a sportellate con Mota non si tira indietro ma Gytkjaer sorprende lui e il compagno di reparto sulla rete dell'1-0. Non il miglior modo di festeggiare la chiamata in Nazionale.



CORRIERE DELLO SPORT 4 - L’anello debole che fa affondare tutta la difesa. Mota Carvalho lo grazia, Gytkjaer no.