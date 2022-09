Il peggiore in campo secondo i principali quotidiani sportivi italiani e quella gomitata che gli costa l'espulsione. Una prestazione decisamente da rivedere quella di Angelcontro il Monza. Queste le sue pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani:Va bene le colpe ad Allegri ma se un giocatore dell'esperienza di Di Maria si fa espellere così vuol dire che c'è altro. Un malessere collettivo. Non è chiaro cosa sia venuto a fare ma per 40' era stato dannoso. Dov'è Dybala?In palese difficoltà nel primo tempo, un tiro al volo che quasi finisce in rimessa laterale, poi un cross tra le braccia di Di Gregorio. Stop. Poi pensa bene di reagire con una gomitata evidente ai danni di Izzo proprio sotto gli occhi di Maresca. Sprofondo totale.Follia Va bene la frustrazione, ma reagire così: un giocatore della sua esperienza…