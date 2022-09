Allo U-Power Stadium di Monza ha diretto l’incontro l’arbitro Maresca, assistenti Prenna e De Meo, con Massimi quarto uomo, al Var Fabbri e AVar Costanzo.91' - Ammonito anche Caldirola per aver abbattuto Vlahovic, trascinandolo a terra.90' - Concessi 5 minuti di recupero.89' - Prima ammonizione anche per i padroni di casa, a causa del giallo rimediato da Ciurria per una trattenuta commessa ai danni di Matias Soulè.51' - Vlahovic cade in area di rigore dopo uno scontro con Izzo ma non sembrano esserci gli estremi per un calcio di rigore, con il direttore di gara che infatti lascia correre.40' - Dura tegola per la Juve che, dovrà giocare tutta la ripresa in 10 uomini a causa dell'espulsione rimediata da Angel Di Maria per eccesso di nervosismo. L'argentino dopo essere stato trattenuto da Iizzo infatti, gli ha rifilato una gomitata al costato che potrebbe costargli due giornate di squalifica.22' - Ammonito Bremer per un fallo commesso ai danni di un calciatore brianzolo.1' - Inizia ora il match.