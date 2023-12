È il signora fischiare l'inizio diall'U-Power Stadium. DI seguito la designazione completa:FabbriRossi M. – CipressaIv: GiuaVar: MazzoleniAvar: Di Vuolo92' - Dubbi sul gol di Valenti Carboni, ma per l'arbitro non c'è posizione di fuorigioco50' - Cartellino rosso sventolato a indirizzo della panchina bianconera. Ad essere espulso da Fabbri è il collaboratore tecnico di Allegri, Maurizio Trombetta29' - Entrata in ritardo su Kyriakopoulos, Bremer é il primo ammonito del match1' - RIGORE PER LA JUVE, Cambiaso aggira la difesa del Monza, Kyriakopoulos lo trattiene e poi lo abbatte in area: è rigore, nessun dubbio5' - Entrata dura di D'Ambrosio su Chiesa, è fallo ma non ammonizione per Fabbri