Con le nuove divise da "passeggio", ecco la Juventus appena arrivata allo stadio Brianteo di Monza, dove questa sera andrà in scena la fida tra i bianconeri e i padroni di casa di Silvio Berlusconi. Tanta attesa anche per il presidente dei lombardi, che ha fortemente voluto questa sfida con la squadra di Allegri: dopo sei anni torna infatti a disputarsi il trofeo Berlusconi, e lo fa in una veste tutta nuova. Su IlBianconero.com, diretta, commenti e pagelle a partire dalle 21.