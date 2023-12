Se fosse stato il risultato finale del match, il pareggio delal 91° minuto di gioco all'U-Power Stadium si sarebbe rivelato una vera e propria beffa per la, che stava vincendo per 1 a 0 grazie al gol di Adrien Rabiot. Quello di Valentinche si è trasformato in gol è stato infatti il primo e unico tiro nello specchio da parte della formazione di casa, che effettivamente non era mai arrivata a sporcare i guantoni di Wojciech Szczesny.