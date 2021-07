La Juventus affronta oggi il Monza nel Trofeo Berlusconi, con mister Allegri che ritrova, rispetto alla prima amichevole col Cesena, diversi giocatori della prima squadra nel frattempo rientrati a pieno regime, ma ancora deve rinunciare a parecchi big.C'è da riprendere la condizione (specialmente Dybala che aveva saltato il Cesena per un problema muscolare) in vista dei prossimi impegni. Oggi, quindi, altri giovani in vista.