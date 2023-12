Gianluca, figlio dell'AD delAdriano, ha commentato così ai microfoni di Sportitalia quanto accaduto nel match di venerdì contro la: "Al gol disono rimasto senza parole. Vedo il calcio da oltre 40 anni e non mi era mai capitato vedere un giocatore che, calciando, stoppa la palla e segna. Forse è l’anno della Juve, ho detto tra me e me. Botta di fortuna incredibile".