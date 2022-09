Tutto pronto per, settima giornata di Serie A TIM. Allegri si affida a Federico Gatti in difesa, con un turno di riposo per Bonucci, che sarà impegnato anche in nazionale. Il tecnico bianconero sa benissimo quanto conti questo match, per il futuro prossimo e per la classifica. Non si sente in discussione, ma restano le ombre su una possibile sostituzione in panchina.Intanto, novanta minuti tutti da vivere e da giocare. Soprattutto, da raccontare. A partire dagli attimi del pre partita, direttamente dallo stadio del Monza: ecco FOTO e VIDEO nella gallery dedicata.