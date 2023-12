Carattere. Orgoglio. Determinazione. E singoli, naturalmente. Perché da lì non si scappa. Laha vinto ae l'ha fatto liberandosi di un fantasma: si era ripresentata la beffa dell'anno scorso, con un'irruzione da finale drammatico. Poi la giocata finale. Il dribbling di Adrien Rabiot. Il destro sporcato e ripulito di Gatti. Una prova di coraggio e abnegazione, nuovamente di carattere: è la grande differenza rispetto alla passata stagione.Carattere che si è visto per tutta la partita, e molto spesso proprio in panchina. Oltre alle urla di Allegri, ancor prima sono arrivate quelle di Trombetta, collaboratore del mister. L'arbitro ha sentito e ha optato per l'espulsione. Nel finale, con la Juve compassata e mai in grado di superare il centrocampo biancorosso - quanti contropiedi sprecati... -, alla fine hanno sbottato un po' tutti. Max in primis: ha chiesto una gestione diversa, non ha trovato risposta.A quel punto, tutto sembra perduto. Quindi la reazione in u attimo., nel finale di Monza-Juventus, dopo il gol decisivo di Gatti. Parole dette con affetto, chiaramente. Affetto che si è visto nella rincorsa di Vlahovic dalla panchina: direzione Gatti, il suo amico. Il gruppo vive un momento di fiducia incredibile: si è visto nell'ennesimo "fino alla fine" della stagione.