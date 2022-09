Si è conclusa l'ennesima giornata amara per la Juventus che, sotto di un uomo per più di un tempo ha dovuto arrendersi al nuovo Monza di Raffaele Palladino, in quella che è stata la prima vittoria in questo campionato da parte dei brianzoli. Risultato che inevitabilmente ha generato la rabbia e lo sconforto generale di tutti i tifosi bianconeri presenti all'U-Power Stadium, i quali hanno gridato all'unisono il coro seguente: '', dal quale si evince tutta la negatività del momento che sta vivendo Madama.