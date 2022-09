Un DISASTRO!



Non c'è altro da dire, davanti alla prestazione di oggi della Juve, che ha regalato la prima vittoria in Serie A al Monza. Della sua storia...



Si potrebbe stilare la hit di tutte le pessime prestazioni fatte finora, in questo mese della Juve, questa è nella top 3. Firenze, Genova e forse questa, che è pure peggio, perché hai perso contro l'ultima sconfitta.



La partita l'ha giocata il Monza, che ha tirato più di te ed è andata vicino al gol. La reazione qual è dopo il gol? Un colpo di testa di Kean. Senza neanche indirizzare il pallone. Inimmaginabile.



La Juventus non c'è su nulla: non c'è nel gioco, sulla testa, sui nervi. Non si è visto nulla, la squadra è ferma e imbambolata. Priva di idee. Quando si fa espellere Di Maria, la Juve perde la partita.