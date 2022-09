Sarà Fabio, della Sezione AIA di Napoli, a dirigere, sfida valida per la settima giornata di Serie A 2022-2023. Nelle gare sotto la sua direzione, il bilancio della squadra bianconera è positivo:, con un andamento che non sembra risentire del fattore casa/fuori, perché i parziali lontano dallo Stadium raccontano di 4 successi, 1 pareggio e 1 stop.Curiosità: l’unico ko è del 2015-2016, al primo faccia a faccia,-Juventus 2-1. Non solo. Anche il solo pareggio in bilancio vede di mezzo i gialloblù scaligeri: Verona-Juventus 1-1 nel 2020-2021.