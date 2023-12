Un rigore sbagliato e, nel complesso, una prestazione non positiva. Al 70' di, Massimilianoha tolto Dusanper mettere al suo posto Arek Milik. La reazione del serbo é stata quella di sfogare la frustrazione trasformando questa in energia da distribuire al compagno di reparto, poi il 5 con Allegri e via a sedersi in panchina.