In questo precampionato, i protagonisti dellasono i giovani. Tanti gli under aggregati alla prima squadra che, quindi, hanno un'enorme opportunità di crescere e di mettersi in mostra. La crescita, però, passa anche dalle reprimende di Massimilianoche, nel secondo tempo di, ha ripreso l'appena entrato Koni. Il motivo? Allegri non vuole vedere passaggi indietro: quando c'è l'opportunità, il pallone deve viaggiare sempre in avanti.