Soffrendo nel finale, ma dominando in lungo e a volte in larghissimo: labatte ile si aggiudica il. Al Brianteo, i bianconeri battono per 2-1 i padroni di casa grazie alla rete (meravigliosa) di Ranocchia e al raddoppio di Kulusevski. Di D'Alessandro, nel finale, il gol che accorcia le distanze per i lombardi.Solite girandoli di cambi e buone indicazioni per Allegri, specialmente tra i più giovani. Il migliore è stato Soulé, semplicemente imprendibile. Poi? Tante storie in novanta minuti. Come quella di Ramsey...