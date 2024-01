L'Inter sta portando a casa la prima gara del girone di ritorno, grazie ad un momentaneo 0-3 in casa del Monza, maturato fino a questo momento per effetto della doppietta realizzata da Calhanoglu e dal gol di Lautaro Martinez. Ma ci sono stati anche alcuni episodi dubbi che hanno fatto discutere, ma che, soprattutto, hanno fatto infurirare Raffaele Palladino. L'allenatore del club brianzolo è andato su di giri e al minuto numero 58 si è fatto espellere dal direttore di gara per le vibranti proteste al suo indirizzo. 30 secondi dopo il suo allontanamento è arrivata la terza rete dei nerazzurri.