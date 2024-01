In questi sitanti sta andando in scena la sfida tra Monza e Inter all'U-Power Stadium, con la squadra di Inzaghi che sta conducendo per 2-0 grazie alle reti di Calhanoglu e Lautaro Martinez. C'è però da segnalare l'ennesimo episodio da moviola della stagione, avvenuto intorno alla mezz'ora e che ha visto coinvolto Matteo Pessina. Il centrocampista brianzolo aveva infatti accorciato le distanze con un colpo di testa, ma la rete è stata in un secondo momento annullata dal VAR per una posizione di fuorigioco dell'ex giocatore dell'Atalanta.