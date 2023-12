Il Monza non vuole privarsi di Andrea Colpani a gennaio ma la dirigenza comunque si sta tutelando nel caso arrivassero grandi offerte che potrebbero cambiare gli scenari sul mercato. Ecco perché Adriano Galliani, ha sondato il terreno per Fabio Miretti, centrocampista della Juve. Già in passato il Monza era stato vicino al classe 2003. La Juve, scrive il Corriere dello Sport, non esclude a priori, con il progetto giusto, la possibilità di cederlo in via temporanea per farlo giocare di più. Anche Udinese e Sassuolo si erano interessate al giocatore italiano.